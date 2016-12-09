Учені наполягають, щоб люди зберігали випалі зуби в холодильнику

Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго застерігають людей від того, щоб вони ні в якому разі не викидали випалі молочні зуби, а зберігали їх роками в холодильнику. Фахівці розповіли, що пізніше з їхньою допомогою можна буде здійснювати унікальні відкриття, повідомляє видання VladTime.

Йдеться про можливість відновлення зубної тканини за допомогою раніше випалих зубів. Особливу цінність для науки і медицини представляють саме молочні зуби, підкреслюють вчені, адже в них містяться різні стовбурові клітини. У зубах дорослих людей, уточнюють фахівці, присутній тільки один вид стовбурових клітин, тому особливої ​​важливості вони не мають.

У майбутньому вчені мають намір вирощувати за допомогою стовбурових клітин, отриманих із зубів, не тільки зубну тканину, але й клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Саме тому просять не викидати випали зуби дітей, а зберігати їх у спеціальних морозильних камерах.