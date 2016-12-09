Учені розповіли, що спровокувало розвиток мозку людини

Вчені розповіли, що змін зазнав ген, що привів до зростання неокортексу.

Фахівці розповіли, що зміна гена було виявлено у неандертальців і Денисовскої людини, проте в той момент це не привело до сильної зміни мозку. Рік тому фахівці відкрили, що розвиток органу сталося через внесення модифікації в ген. В ході досліджень фахівці змогли змоделювати ген ARHGAP11B, який був розвинений з гена ARHGAP11A. Мутація гена сталася через помилку, а не під дією еволюції.

Мутація, що відбулася, змогла зберегтися і знайшла відображення в наступних поколіннях. Зміна гена привела до збільшення неокортексу - частини головного мозку, яка відповідає за зір і слух. Вчені сходяться на думці, що дана ділянка мозку була схильна до змін не так давно. Фахівці впевнені, що мутація мозку сталося приблизно 5-6 мільйонів років тому. З того часу, мозок людини зазнав серйозних змін.