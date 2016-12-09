Науковці встановили, що тварини на Землі хворіли на рак ще 255 мільйонів років тому
Палеонтологи вважають, що наші предки хворіли на рак 255 мільйонів років тому.
Про це свідчать незвичайні нарости на зубах горгонопсів або, як їх ще називають, шаблезубих ящерів, повідомляє видання VistaNews.
Свою роботу вчені опублікували в журналі JAMA Oncology.
Раніше вчені вважали, що це захворювання з'явилося на Землі значно пізніше, оскільки до цього його ознаки знаходили на скам'янілостях більш «молодої групи» тварин — ссавців.
За словами Джуді Ског, що працює в Національному фонді Сполучених Штатів, це є доказом того, що рак — стара хвороба, з якою мешканці Землі борються протягом не одного мільйона років.
Меган Уїтні з університету Вашингтона поділилася тим, що вона зробила відкриття випадково. Вона хотіла дізнатися, як з'явилися зуби сучасних ссавців. У процесі своєї роботи жінка разом із колегами виявила доброякісні пухлини на зубах горгонопсів.