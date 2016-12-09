Учені знайшли тварину, у якої є голова і немає тіла

Фото: Paul Gonzalez, Hopkins Marine Station

Океанологи виявили в Тихому океані незвичайного хробака, личинка якого володіє головою і при цьому у неї повністю відсутнє тіло, йдеться в статті, опублікованій в журналі Current Biology.

"Якщо подивитися на цю личинку, складеться враження, що ви дивитеся на дорослу особину хробака, яка вирішила відкласти відрощування тіла на потім, роздула свою голову, перетворившись в" кульку ", і почала плавати по океану, збираючи планктон. Подібна затримка в розвитку, ймовірно, дуже важлива для личинки, так як вона допомагає їй плавати в товщі води ", - розповідає Пол Гонсалес (Paul Gonzalez) зі Стенфордського університету (США).

Як розповідає Гонсалес, він зробив це відкриття практично випадково, вирощуючи личинки різних видів морських тварин для оцінки того, як багато з них відчуває метаморфоз - процес перетворення личинки в украй несхожу на неї дорослу особину, чия будова тіла, спосіб життя і навіть існування будуть зовсім іншими.

Стадії розвитку Schizocardium californicum.

За словами океанолога, вчені давно підозрюють, що морські тварини, на відміну від своїх сухопутних побратимів, майже завжди розвиваються подібним шляхом, і їх цікавить те, чому і як вони придбали цю здатність. Пошук відповідей на це питання, як зазначає Гонсалес, утруднений тим, що вирощування личинок подібних тварин-"трансформерів" і пошук їх родичів, які виглядають однаково і в дорослому житті, і під час росту, є дуже трудомістким і складним завданням.

Намагаючись знайти подібних морських істот, Гонсалес і його колеги натрапили на вкрай незвичайного хробака, Schizocardium californicum, що мешкає у водах Тихого океану, неподалік від берегів Каліфорнії.

Ці черв'яки, як розповідають вчені, живуть в дорослому стані в пісках на дні моря, харчуючись останками інших тварин, що падають на дно океану. Їх вільно плаваючі личинки, як виявив Гонсалес, являють собою химерні структури, схожі за формою на голову дорослого Schizocardium californicum, відокремлену від решти тіла. Подібна форма тіла і вміння плавати допомагає їм "парити" всередині товщі морських вод і харчуватися планктоном.

Це відбувається з дуже простої причини - гени, які відповідають за зростання тіла, були просто відключені під час личинкової стадії Schizocardium californicum. Коли личинка досягає потрібних розмірів або набирає необхідну кількість поживних речовин, вона проходить через метаморфозу і перетворюється на дорослу особину, відрощуючи хвіст.

Як включаються гени росту після метаморфоза, вчені поки не знають. Вони планують знайти відповідь на це питання, спостерігаючи за зростанням Schizocardium californicum і порівнюючи малюнок активності генів в його клітинах з тим, які ділянки ДНК активні під час зростання їх найближчих родичів, напівхордових черв'яків (Hemichordata), що ростуть "нормальним" шляхом.