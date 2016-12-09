Вченим вдалося відтворити вигляд жителя біблійного Єрихону

Британським вченим вдалося реконструювати за останками вигляд людини, яка проживала близько 9 500 років тому в біблійному місті Єрихоні, повідомляє Informing.

Фахівці попрацювали над черепом, який був виявлений в 1953 році під час розкопок археологом Кетлін Кеньон.

Череп цей був переданий у Британський музей, тоді як інші знайдені тоді артефакти зберігаються в інших музеях. Дослідники, використовуючи гіпс, з цього черепу сформували обличчя людини.

Як зазначила співробітниця Британського музею Олександра Флетчер, якби вони мали ДНК, то реконструкція була б ще більш точною.

«Ми змогли б дізнатися, якого кольору були у нього очі і волосся. На жаль, в настільки древніх останках міститься вкрай мало ДНК», — зазначила Флетчер, додавши, що дослідники побоялися витягувати ДНК з черепа, щоб не зруйнувати його.

Дослідники відзначають, що помер цей чоловік у зрілому віці. Його череп неприродно витягнутий. Дослідники припускають, що в дитинстві йому могли спеціально стягувати голову. Подібна традиція була в стародавні часи в багатьох народів.