Науковці виявили зв’язок між рисами особистості і розладами психіки

Плюс, вчені виявили кореляцію між особливостями характеру і розладами психіки. Відповідний матеріал з'явився на сторінках видання Nature Genetics, повідомляє видання Planet-Today.

Особистість людини — дуже комплексна сутність, яка формується як в результаті соціально обумовлених факторів, так і під дією генетичних параметрів.

Співробітники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вивчали локуси — специфічні ділянки в генетичному коді, які визначають особистість.

З’ясувалося, наприклад, що така особистісна характеристика, як відкритість або замкнутість, може кодуватися геном WSCD2, а також частково геном PCDH15. Схильність до невротичності — деякими ділянками в хромосомному наборі 8p23.1, а також мутаціями послідовності L3MBTL2.

Результати дослідження, як вважають його автори, можуть привести до прориву в терапії безлічі психічних розладів. Зокрема, впливаючи безпосередньо на ДНК, можна лікувати депресію, біполярні розлади і шизофренію.