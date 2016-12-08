Учені назвали дату знищення людства

За його підрахунками, це станеться через 5 мільярдів років. Результати досліджень були опубліковані в журналі "Astronomy and Astrophysics".

Так, в ході еволюції зірки зазнають різної стадії розвитку (жовтий карлик, субгігант, червоний гігант і білий карлик) і, щоб відповісти на питання про долю Землі, вчені вели спостереження за зіркою L2 Puppis, яка 5 мільярдів років тому мала схожу з Сонцем масу. В даний час її вік становить 10 мільярдів років і вона є гігантом.

На думку фахівців, такі ж зміни будуть відбуватись і з Сонцем. У цьому випадку Меркурій і Венера будуть повністю знищені, а життя на Зеленій планеті зникне.