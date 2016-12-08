Науковці: життя на Марсі не тільки було, а й процвітало

Зараз частина фахівців сходяться на думці, що не тільки могла, а й була. Життя на Марсі процвітала, але потім її, цілком можливо, знищило глобальне потепління.

Палеонтологи вважають, що деякі території на поверхні Марса схожі із земними. Наприклад, з тим же арізонським Гранд-Каньйоном в США, вік якого сягає 16 мільйонів лет. Дослідники вважають схожим процес формування подібних територій на обох планетах. До потепління, цілком можливо, Червона планета була наповнена водою, а життя на ній могло не тільки існувати, але і процвітати.

Вчені вважають, що як і Земля, Марс проходить через кілька кліматичних стадій. Спочатку почався справжній марсіанський льодовиковий період, коли майже всі організми вимерли. Заледеніння на Марсі було приблизно 3,8 мільярда років тому. Потім клімат на планеті знову помінявся: близько 10 мільйонів років тому прийшло потепління, що знищило абсолютно все живе на Червоній планеті.

Така гіпотеза спростовує іншу, раніше досить поширену і популярну. Палеонтологи вважали, що життя на Марсі знищили дрібні астероїди, що впали на поверхню планети і утворили численні кратери, ущелини і каньйони. Тепер дослідники вважають астероїдний «дощ» не головною причиною: він тільки викликав потепління, що вбило все живе на Марсі.