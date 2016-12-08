Британські вчені встановили, як побороти страх смерті

Психологи провели експеримент, в якому брали участь студенти Університету Кента, що спеціалізуються на різних видах творчості. Всього було запрошено взяти участь в експерименті близько 100 добровольців, повідомляє Infroming.

Учасникам дослідження запропонували заповнити спеціально розроблену анкету. Також eсі вони пройшли тести, які визначили рівень їхніх творчих здібностей. З усіма добровольцями поговорили психологи і дізналися, як вони ставляться до смерті.

Виявилося, що більшість опитаних людей не замислювалися про неминучу смерть. Ті ж, хто все ж іноді розмірковував про це, як виявилося, менше часу приділяли творчості, ніж ті, хто про смерть не думав.

Як відзначають фахівці, страх власної загибелі — це природне явище. Але деякі люди надто бояться власної смерті. Побороти цей страх важливо, оскільки він позначається на якості життя. І, як відзначають дослідники, творчість може стати рятувальним кругом для людей, які панічно бояться померти.