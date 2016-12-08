Учені виявили нові групи крові, які могли організуватись у результаті мутації

Поки експерти не можуть визначити причину мутацій, але вже ясно, що деякі люди отримують нові групи крові, а не тільки знайомі I, II, III і IV.

Цілком можливо, вважають японські лікарі, в майбутньому число груп крові наблизиться до п'ятнадцяти. Поки що лікарі не поспішають позначати їх числівниками, дають просто назви. Наприклад, вже визначені групи крові Junior і Langereis.

Але існує і серйозна небезпека. Деякі експерти вважають, що поширення нових груп крові відбулося після аварії на атомній станції в японській Фукусімі. Тоді високий радіаційний фонд спровокував серйозні мутації. Але поки це лише версія, а не доведений факт.