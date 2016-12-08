Експерти NASA виявили стокілометрову тріщину в Антарктиді

Фахівці NASA виявили стокілометрову тріщину в Антарктиді. Тріщина з кожним місяцем стає все більшою, передає Live Science.

Експерти, задіяні в проекті IceBridge, ведуть безперервне спостереження за станом південних льодів, вивчаючи їх за допомогою розвідувальних літаків.

За останній час фахівці виявили, що стрімко росте розкол в одному з найбільш вразливих льодовиків Антарктиди, його довжина становить близько 112 кілометрів.

Практично гарантованим кандидатом на знищення є так званий льодовик Ларсена на східному узбережжі півострова Антарктичний, а поява розколу тут може означати початок розпаду льодового масиву і формування мега-айсберга площею в 6,5 тисячі квадратних кілометрів.

Фахівці відзначають, що розпад льодовика призведе до прискорення танення і "сповзання" континентальних льодовиків Антарктиди, утримувані цим масивом люду.