У Франції виявлено велике стародавнє поховання

Попередньо вчені вважають, що велика частина знайденого відноситься до VI століття нашої ери, повідомляє видання «Аргументы неделі».

За словами співробітника археологічного бюро, знайдено «виняткове місце, яке стане точкою відліку у Франції для наукового світу, який спеціалізується на античності».

Однак період античності історики зазвичай вважають закінченими ще в V столітті, з падінням Риму. У той же час газета Le Figaro зв'язала знайдені могили з правлінням візантійського імператора Юстиніана, який ніякого стосунку до території сучасної Франції не мав.

Також повідомляється про знахідку в тому ж місці двох саркофагів членів династії середньовічних королів Меровінгів, а також монети та предмети побуту. Сама по собі присутність поховань різних років і епох в одних місцях не дивина, на відміну від датувань і асоціацій французів.