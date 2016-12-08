Учені: Розмови з самим собою мотивують до дії

Учені: Розмови з самим собою мотивують до дії

Науковці з США прийшли до висновку, що розмови з самим собою не є психіатричним захворюванням.

Джерело: Відомості

Група вчених зі США провела аналітичне дослідження в якому взяли участь 45 тисяч осіб різного віку, повідомляє видання VladTime.

Фахівці запропонували добровольцям зіграти у віртуальну гру. Як мотивувальні дії порадили використовувати: послідовне планування, візуалізацію образу і розмову з самим собою. 

У ході аналізу було виявлено, що найбільше переможців в онлайн-грі виявилося серед третьої категорії людей. Більш безрезультатним способом мотивації виявився метод планування. 

Фахівці запевняють, що розмови з самим собою дозволяють людському мозку швидше визначити проблему і знайти її подальше рішення.

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