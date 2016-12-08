Учені: Розмови з самим собою мотивують до дії
Науковці з США прийшли до висновку, що розмови з самим собою не є психіатричним захворюванням.
Група вчених зі США провела аналітичне дослідження в якому взяли участь 45 тисяч осіб різного віку, повідомляє видання VladTime.
Фахівці запропонували добровольцям зіграти у віртуальну гру. Як мотивувальні дії порадили використовувати: послідовне планування, візуалізацію образу і розмову з самим собою.
У ході аналізу було виявлено, що найбільше переможців в онлайн-грі виявилося серед третьої категорії людей. Більш безрезультатним способом мотивації виявився метод планування.
Фахівці запевняють, що розмови з самим собою дозволяють людському мозку швидше визначити проблему і знайти її подальше рішення.