Учені: Розмови з самим собою мотивують до дії

Група вчених зі США провела аналітичне дослідження в якому взяли участь 45 тисяч осіб різного віку, повідомляє видання VladTime.

Фахівці запропонували добровольцям зіграти у віртуальну гру. Як мотивувальні дії порадили використовувати: послідовне планування, візуалізацію образу і розмову з самим собою.

У ході аналізу було виявлено, що найбільше переможців в онлайн-грі виявилося серед третьої категорії людей. Більш безрезультатним способом мотивації виявився метод планування.

Фахівці запевняють, що розмови з самим собою дозволяють людському мозку швидше визначити проблему і знайти її подальше рішення.