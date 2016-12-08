Компанія SpaceX планує черговий запуск Falcon 9 у січні 2017 року

Компанія SpaceX повідомила, коли планує черговий запуск Falcon 9. Про це пише прес-служба компанії.

За інформацією представників, перший запуск після аварії, яка сталася у вересні, відбудеться на початку січня 2017 року. Відзначається, що компанія продовжує розслідування причин вересневої аварії, забезпечуючи безпечне і надійне відновлення польотів.

Нагадаємо, у вересні стався вибух ракети Falcon 9, що належить SpaceX.