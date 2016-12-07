Японські вчені винайшли принтер, що виводить малюнки на газоні

В Японії розробили пристрій Grassffiti, здатний виводити на підстрижений газон прості зображення, повідомляє видання Tjournal. Відео, яке демонструє роботу принтера, опубліковано на YouTube-каналі одного з розробників.

Принцип роботи принтера заснований на наїжачуванні деяких листків підстриженого газону в протилежний від інших бік. Щоб вивести рисунок на газон, користувачеві необхідно попіксельно намалювати його за допомогою програми, а потім вручну провести візком по траві.

За допомогою ротаційного датчика положення пристрій визначає зміщення по поверхні і піднімає травинки на потрібних ділянках пластиковими лопатками.

Виведення картинки на траву газону не шкодить, при бажанні листя можна загладити валиком.