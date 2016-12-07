Пил із космосу знайдений на дахах будинків у Парижі та Берліні

Крихітні частинки мають вік близько 4,6 мільярда років. Зазвичай вчені знаходять космічний пил в крижаній пустелі Антарктики, але в міському бруді вони виявили їх вперше, повідомляє видання «Популярная мпеханика».

Дослідники відфільтрували 300 кг бруду з ринв на дахах Парижа, Осло і Берліна. За допомогою магнітів вони витягли із загальної маси частинки, що містять магнітні матеріали, і таким чином ідентифікували 500 космічних порошинок.

Ідея пошукати космічний пил в містах прийшла до вченого-любителя Йона Ларсена з Норвегії, якому довелося подолати початкову недовіру дослідників Імперського коледжу Лондона

Міський космічний пил виявився більшим, ніж знайдені раніше частки, він близько 0,3 мм в діаметрі замість звичайних 0,01 мм. До того ж в ньому міститься набагато менше схожих на пір'я кристалів, які можна знайти в більш древніх частинках з Антарктики.

Ця різниця, можливо, пов'язана зі зміною в орбітах планет, на зразок Землі і Марса, за мільйони років. Утворені гравітаційні спотворення могли вплинути на траєкторію руху частинок в космосі. А це в свою чергу зчинило ефект на швидкість, з якою вони стикаються із земною атмосферою.

Дослідження показало, що міський космічний пил швидше за все входив у атмосферу на швидкості приблизно 12 км/с. Таким чином, це найбільш швидко рухомі частинки, коли-небудь знайдені на Землі.