Костюм для тих, хто переніс інсульт, дозволить уникнути госпіталізації

Люди, які перенесли інсульт, часто мають такі порушення в роботі систем організму, що їм необхідний постійний моніторинг різних життєвих параметрів, повідомляє «Рамблер». Зазвичай це передбачає постійне перебування на стаціонарі, що пов'язане із втратою контакту з близькими і великими витратами.

Швейцарський вчений Барт Класен спільно з великою міжнародною групою дослідників брав участь у розробці костюма пацієнта, що збирає всі необхідні медичні дані і передає їх до відповідного лікаря, а це дозволяє забезпечити повноцінну реабілітацію в домашніх умовах.

Система під назвою INTERACTION містить 41 сенсор із розташуванням на різних частинах тіла. Сенсори аналізують рухову активність людини, потім за допомогою спеціального мобільного пристрою інформація через Інтернет пересилається на сервер університету для обробки.

У рамках дисертаційного дослідження Барту Класену вдалося підтвердити ефективність роботи сенсорного костюма на практиці. Крім відмови від госпіталізації, ця система дозволяє забезпечити більш тривале спостереження за пацієнтами.