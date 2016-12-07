Біля берегів Каліфорнії виявлена загадкова жива істота

Про неї вони розповіли на сторінках Marine Biodiversity Records, надавши навіть її зображення. Як зазначив дослідник Роберт Шерлок, незвичайне безхребетне, яке схоже на пружину, що світиться, підняв з глибин дослідний батискаф, повідомляє Informing.

«Ми не знали, що це за істота, і тільки коли глянули на неї, зрозуміли, що ми знайшли Bathochordaeus charon, загадковий вид апедікулярій, описаний більш століття назад», — зазначив Шерлок.

Апендікуляріі зовні схожі на маленьких пуголовків, і в довжину вони найчастіше не досягають навіть 1 сантиметра. Живуть такі істоти в м'яких «раковинах». Їжу вони добувають проганяючи воду крізь отвори своєї раковини.

Уперше велика апендікулярія була описана в 1899 році німецьким біологом Карлом Чуном. Він натрапив на цей вид при вивченні вод південної Атлантики. Тоді він вирішив, що цей вид живе на великих глибинах і назвав його Bathochordaeus charon.

Більше сотні років вченим не вдалося виявити жодного представника виду, описаного Чуном. Учені вже вирішили, що він помилився. Але тепер дослідники знайшли ще одне «морське чудовисько». Вони вже провели ДНК-експертизу, яка довела, що в руки вчених потрапив представник виду Bathochordaeus charon.

Дослідникам поки дуже мало відомо про Bathochordaeus charon. Вони не можуть навіть точно сказати, чи мешкають Bathochordaeus charon зараз і в Тихому, і в Атлантичному океані. Учені все ж сподіваються, що їм вдасться зібрати більше інформації про цей вид.