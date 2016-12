Учені: кесарів розтин впливає на еволюційний шлях людини

Учені з Віденського університету впевнені, що операція кесаревого розтину вплинула на еволюційний шлях людини, повідомляє Informing з посиланням на видання Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кесарів розтин застосовується, якщо занадто велика дитина повинна народитися у матері з вузьким тазом. У такому випадку існує небезпека того, що дитина помре або може нашкодити матері.

Із 1950-х років цю процедуру почали широко використовувати при пологах. І, як зазначив співробітник Віденського університету Філіп Міттереккер, все більше жінок потребують цієї операції при пологах. Це пов'язано з тим, що ген вузького таза передається все більшій кількості дітей, упевнений учений.

«Жінки з дуже вузьким тазом ще 100 років тому не вживали при народженні дитини. Зараз цього не відбувається, а це значить, що вони передають свої гени вузького таза своїм дочкам», — пише Міттереккер.

Також він зазначив, що вчені не критикують вплив операції на хід еволюції. Вони просто відзначають факт існування еволюційного ефекту в результаті застосування цієї операції.

Міттереккер підкреслив, що кесарів розтин дозволив врятувати тисячі життів, вплинувши на процес природного відбору. Після того, як медики почали робити регулярно цю операцію, в світі вже народилося кілька поколінь «нової формації».