Медики створили штучну кров, яку можна зберігати більше року

Американським ученим вдалося створити унікальні червоні клітини крові, які можуть підібрати кисень із легень і перенести його в будь-яку точку організму людини, повідомляє видання Planet-Today.

Фахівці також повідомили, що розроблену ними кров можна, при необхідності, висушити і заморозити. Це дозволить бригадам швидкої допомоги значно спростити транспортування крові. До того ж назад у рідкий стан її можна перетворити за лічені миті.

Вчені з Університету Вашингтона підкреслюють, що зовні висушена кров нагадує паприку. При необхідності її можна помістити в спеціальних ємкостях для внутрішньовенних ін'єкцій, які занурюються в сумки для парамедиків.

Дослідники також повідомили, що ще однією перевагою їхньої штучної крові є те, що вона може зберігатися більше одного року. У будь-який час її можна перетворити в суху суміш або навпаки в рідку.

Варто зазначити, що попередні версії штучної крові успішно захоплювали кисень в легенях, але не могли випускати його, коли досягали життєво важливих органів.