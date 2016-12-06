Знайдено останки одного з перших наземних видів на планеті

Кам’яновугільний період в уявленні художників

Британські палеонтологи виявили в Шотландії скам’янілі останки тварин, які могли бути в числі перших сухопутних хребетних. Знахідка віком 335 мільйонів років дозволить заповнити білі плями історії життя на Землі і розповість, як у перших наземних мешканців з’явилися легені, повідомляє видання «Популярная механика».

Судячи зі збережених останків (знайдено п'ять повних кістяків і безліч фрагментів), істота нагадувала ящірку. Жила вона 335 мільйонів років тому, в кам'яновугільному періоді палеозойської ери. У той час перші земноводні та рептилії починали освоювати сушу; у вчених є підстави вважати, що шотландська ящірка була першою з тих, хто повністю відмовився від життя у воді.

Про розміри тварини судити важко: деякі скелети нагадують невеликих сучасних ящірок, інші досягають розмірів сучасних крокодилів, передає BBC.

Для палеонтологів знахідка цікава насамперед тим, що вона датується періодом, від якого майже не залишилося викопних засвідчень життя. 360 мільйонів років тому відбулося чергове масове вимирання видів, і в наступні за вимиранням 15-20 мільйонів років тварин на планеті було так мало, що вчені не знаходили їхніх останків: цей період — біла пляма на палеонтологічній карті. А це означає, що вченим немає на чому вивчати доленосну метаморфозу живих істот — появу легенів і вихід на сушу.

Територія сучасної Шотландії, вважають вчені, може бути місцем, де тварини вперше освоїли сушу, тому розкопки проводилися саме тут — і виявилися не марними.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution.