Археологи встановили країну, що забрала в Єгипту першість по пірамідах

Як з'ясували вчені, Єгипет, символом якого стали знамениті піраміди, навряд чи можна вважати головною в світі країною пірамід: їх там не так вже й багато. Учені нарахували в Єгипті «всього» 138 пірамід, тоді як в сусідньому з ним Судані, за різними підрахунками, налічується від 200 до 255 пірамід. І це тільки ті, які відомі вченим на сьогодні, повідомляє видання eg.ru.

Суданські піраміди виглядають інакше. По-перше, вони нижчі: висота середньої піраміди в Судані — від 6 до 30 метрів, єгипетські, середня висота яких становить 138 метрів, здаються, в порівнянні з ними, гігантами. Також суданські піраміди складені сходинками з невеликих каменів, тоді як єгипетські — гладкі, побудовані з широких кам'яних плит.

Найбільше пірамід на території Судану знаходиться на місці стародавнього міста Мерое. Зараз там йдуть активні археологічні розкопки. Суданська піраміди будували жителі стародавньої держави Куш, яка існувала на схід від Нілу в XI-IV століттях до н. е. Як і древні єгиптяни, вони використовували піраміди для похоронних цілей. Цю традицію місцеві жителі, за припущеннями вчених, запозичили у єгиптян — перші відомі вченим піраміди кушитів з'явилися на 500 років пізніше, ніж у Єгипті.