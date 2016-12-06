Вчені: Галактика із сузіря Центавра може бути знищена

Небезпеку для зірок являє чорна діра.

У виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society була опублікована інформація, що галактиці NGC 4696 загрожує чорна діра. Дане скупчення зірок ще відомо як "вусата галактика", вона розташована в 150 мільйонів світлових років від Землі. Її "вусики" зацікавили фахівців, які провівши спостереження зробили висновок що вони були сформовані через вплив області простору-часу, яка відрізняється гравітаційним притяганням.

Галактика NGC 4696 знаходиться в сузір'ї Центавра. Дане утворення зірок відрізняє унікальне розташування і наявність "вусиків", які представляють собою щільне утворення з космічного пилу і газів. Виявилося, що розмір утворень, що нагадують "вусики", становить 200 світлових років, щільність утворення набагато щільніше газу. "Вусики" з'явилися у NGC 4696 через вплив чорної діри, яка дуже скоро може поглинути скупчення зірок.