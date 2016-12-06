Учені знайшли зв’язок між релігією та грудним вигодовуванням

Інтенсивність процесу годування грудьми, як вважають дослідники з Франції і Великобританії, може бути причиною формування релігійних уподобань — пише видання BMJ Global Health, що публікує відповідну наукову роботу, повідомляє Planet-Today.

Учені виявили, що в країнах, де більш поширений католицизм, матері годують дітей грудьми менше і не так інтенсивно, як у країнах з більш вираженим протестантизмом.

Грудне вигодовування, як відзначають вчені, якимось чином пов'язане з релігією. При цьому, як часто буває при таких дослідженнях, не зовсім ясно — що ж є першопричиною — годування грудьми, що визначає релігію, або релігія, що впливає на годування дітей.

Дослідники проаналізували особливості грудного годування в ста тридцяти п'яти країнах. Крім релігійних чинників, враховувалися такі параметри, як ВВП, щільність населення, його освіченість, дохід окремої людини, індекс розвитку людського потенціалу та інші.

Католики, як кажуть вчені, повинні приділяти процесу грудного вигодовування набагато більше, ніж прийнято зараз, уваги — природа створила механізм годування грудьми не для того, щоб ним нехтували з якихось релігійних причин.