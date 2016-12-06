Subaru розсекретив оновлену модель BRZ

Виробник трохи розповів про зовнішність названої моделі та її технічні дані.

Зазначений транспортний засіб невеликого розміру, має агресивний зовнішній вигляд. Форма переднього і заднього бампера, а також спойлер на кришці багажника дозволяють поліпшити аеродинамічні показники BRZ. Інженери встановили сучасну головну оптику, яка забезпечить водієві якісне світло.

Під капотом нової Subaru встановлять потужний бензиновий двигун. Щоб купе добре управлялося, інженери встановили в нього занижену підвіску і модні легкосплавні диски. Не залишилася без уваги гальмівна система, яка отримала посилені супорта. У салоні Subaru BRZ розташувалися сидіння, обшиті алькантарою. На передній панелі встановлена ​​кліматична установка і хороша мультимедійна система. Форма керма стала зручнішою і на ньому встановили додаткові кнопки, які дозволяють управляти деякими опціями не відволікаючись від дороги.