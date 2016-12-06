Учені: Перше слово дитини можна передбачити по її погляду

Американські вчені з Університету Індіани провели дослідження, в ході якого з’ясували, що перші слова дітей засновані на їхньому візуальному досвіді. Те, що бачить найчастіше в перші місяці життя немовля, те воно згодом і назве, повідомляє Informing.

За словами психологів, для багатьох дітей першим словом є «мама» не тому, що між ними є якийсь особливий зв'язок, а тому, що малюки її часто бачать в перші місяці життя.

Варто відзначити, що завдяки цій роботі вчених з'являються нові можливості для лікування дітей з дефіцитом мови і аутизмом. Психологи розповіли, що такі затримки можуть відбуватися в зв'язку з проблемами візуальної обробки інформації.

«Якщо який-небудь об’єкт багато разів трапляється в полі зору дитини, то з більшою ймовірністю саме його назва і стане першим словом немовляти», — поділилися експерти.

Учені підкреслили, що перше слово дитини можна передбачити з достатньою мірою точності на підставі її візуальних контактів з об'єктами. Перші слова діти запам'ятовують повільно, таким способом осягаючи мову ще до 1 року свого життя.