Археологи відповіли, чи є Гроб Господній усипальницею Христа

Храм Воскресіння Христова у Єрусалимі / Фото: Wikipedia

Гробниця Ісуса Христа, розташована в храмі Воскресіння Христового (Єрусалим), є тим самим місцем, яке виявила в IV столітті в ході археологічних розкопок мати імператора Костянтина — Олена. Такий висновок зробила група археологів, вивчивши вміст гробниці, повідомляє видання IsraInfo.

Мармурова плита з усипальниці була відсунута перший раз за 500 років. Вчені стверджують, що руйнування храму і його неодноразові реставрації не позначилися на збереження гробниці. Усередині експерти виявили виступ з вапняку, на який, швидше за все, поклали тіло Христа. Але під плитою була знайдена ще одна плита із зображенням хреста. Імовірно, його в XII столітті висікли хрестоносці.

Археологи заявили, що усипальниця є недоторканою. Надалі, вчені спробують встановити причину того, чому Олена, проводячи розкопки на Голгофі, була переконана, що це місце є місцем поховання Ісуса Христа.