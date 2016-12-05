Учені: За профілями в соцмережах можна визначити рівень нарцисизму

До таких висновків прийшли співробітники Університету Джорджії, повідомляє Planet-Today.

Основні ознаки нарцисизму проявляються в частоті поновлення статусу і розміщенні нових селфі, зазначає Лаура Буффарді, аспірант-психолог, яка проводила дослідження в співавторстві з доцентом Кітом Кемпбеллом.

Вчені встановили, що кількість друзів і записів «на стіні», які можна знайти на сторінці профілю того чи іншого учасника соціальної мережі, безпосередньо залежить від ступеня його самозакоханості. Як пояснює Буффарді, це узгоджуються з тим, як людина поводиться в звичайному житті, про що свідчать численні, хоча й малопомітні взаємозв’язки.

Самозакохана людина більш імовірно вибере пишні фотографії, які показують її з привабливою боку, для головної сторінки свого профілю, в той час як всі інші віддають перевагу миттєвим знімкам.

Однак слід пам'ятати про те, що нарцисизм існує двох видів — той, при якому людина насолоджується увагою інших і впевнена у власній привабливості, і той, де впевненості немає, тому захоплення оточення потрібно для того, щоб не сталося нервового зриву. І те, як поводиться в соціальних мережах другий тип, ще залишається недослідженим.