Геологи знайшли сліди легендарного виверження священної гори Кім Чен Іра

Незважаючи на величезні масштаби і гігантський обсяг викидів, виверження ніяк не вплинуло на клімат Землі, йдеться в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

"Руйнівний потенціал тієї кількості з'єднань, які викинула гора Пектусан, був дійсно гігантським. Магми в цьому вулкані дуже в'язкі, і вони могли утримувати в собі величезну кількість газу. Уявіть собі кульку з арахісового масла, і спробуйте надути його шприцем з повітрям. Масло дуже легко буде утримувати цей газ", - розповідає Кайла Яковина (Kayla Iacovino) з Геологічної служби США в Менло-Парк.

Гора Пектусан - єдиний активний вулкан на території Північної Кореї, найвища точка всього Корейського півострова і північного сходу Китаю. Пектусан вважається священною горою - на її вершину, відповідно за легендами, спустився напівбог Хванун, засновник першого корейського царства Кочосон. А в XX столітті гора стала подвійно легендарної, тому що поруч із нею, біля озера Небесне, народився Кім Чен Ір.

Як розповідає Яковина, навколо Пектусан виникло безліч легенд і оповідей, частину з яких можна знайти в стродавніх літописах. Приміром, одна з таких історій свідчить, що десь в середині X століття Пектусан в буквальному сенсі вибухнув, сформувавши воронку глибиною у 850 метрів і шириною в п'ять кілометрів.

Якщо вірити хронікам того часу, це "виверження тисячоліття", як його сьогодні називають корейці, можна було порівняти з двома іншими легендарними апокаліптичними вибухами вулканів - виверженням гори Тамбора в 1815 році і вибухом острова Санторін в 1642 році до нашої ери, які викликали аналоги "ядерної зими "і породжували потужні цунамі.

Проблема, за словами американської дослідниці, полягає в тому, що ніяких слідів цієї події, які б закарбувалися в річних кільцях дерев або в льодах Гренландії, вчені не виявили. Це змусило багатьох геологів вважати, що літописці прикрасили силу виверження або просто переплутали його з якимось іншим природним катаклізмом.

Перевірити ці ідеї на місці було проблематично з відомих причин - влада Північної Кореї вкрай рідко дозволяє іноземним громадянам в'їжджати на свою територію. У 2013 році ця традиція була несподівано порушена, і у команди американських і північнокорейських геологів з'явилася можливість відкрити таємниці "священної гори".

Зробивши експедицію на Пектусан, геологи зібрали зразки пемзи та інших вулканічних порід, що містили в собі невеликі пухирці з вулканічними газами часів "виверження тисячоліття", які дозволили реконструювати виверження і підтвердити, що літописці дійсно не брехали.

За розрахунками вчених, виверження вулкана в 946 році призвело до викиду приблизно 23 кубічних кілометрів гірських порід, 45 мільйонів тонн сірчаних газів і двох мільярдів тонн води.

Це приблизно в 20 разів більше, ніж вказують відкладення льоду того часу в Гренландії, що ставить перед вченими нову-стару загадку: куди пропав весь цей газ і чому він не спровокував глобального похолодання?

Як вважають автори статті, це пов'язано з тим, що Пектусан, на відміну від Тамбори та інших відомих мегавулканів минулого, знаходиться набагато ближче до полюсу. В результаті його викиди викликали не глобальне, а локальне похолодання, і аерозолі, що виникли в результаті викиду в атмосферу сполук сірки, мабуть, були віднесені вітром в Арктику, де їх вплив на клімат було мінімальним.