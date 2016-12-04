Астрофізики: Вибухи наднових зірок утворюють темні галактики

Науковці, провівши дослідження, прийшли до висновку, що серії вибухів наднових зірок можуть сприяти формуванню темних галактик. Розміри карликового зоряного кластеру розтягуються гравітаційними силами вибухової хвилі настільки, що галактика практично повністю втрачає свою освітленість. Так, нещодавно відкрита темна галактика має розміри порівнянні з Чумацьким шляхом, однак до складу даного кластера входить тільки 1% від числа зірок нашої галактики, повідомляється в статті журналу Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

Використовуючи потужності ПК, вчені провели моделювання своєї гіпотези, довівши теоретичну ймовірність "роздування" галактик до масштабів темних кластерів. Вибухові хвилі наднових зірок нагрівають газ, не дозволяючи йому формувати нові світила. Одночасно регулярно відбуваються викиди зайвої матерії за межі галактики, що скорочує гравітаційні сили всередині кластера, дозволяючи галактиці стати ширшою.