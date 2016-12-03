Восьминог-вбивця вбиває на відстані

Згідно з розслідуванням журналістів, російські військові готують до застосування нову смертоносну зброю - страшного восьминога-вбивцю, здатного вражати жертву отрутою на відстані в кілька метрів.

Daily Express в своїй публікації ґрунтується на інтерв'ю з російським вченим Антоном Падалком, який працював над вивченням Арктики. В арктичному озері Схід вчені виявили так званий «організм 45-Б» або гігантського восьминога. З експедиції загинули два фахівця, які контактували з ним. Восьминоги також примудрилися якимось чином позбавити групу вчених зв'язку.

Після дивної експедиції в Арктику Антон Падалка виїхав з Росії в США, побоюючись зацікавленості російських військових застосуванням смертоносного восьминога. Вперше вчений розповів про знахідку американським журналістам в 2016 році. Інші ЗМІ в США вважають випущену публікацію явної дезінформацією. На їхню думку, під ім'ям Антона Падалки ховається письменник в стилі «хорор» Майкл Форсайт, який ще в 2012 році писав про «організм 45-Б».