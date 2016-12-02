Доведено справжність 2000-річного «свинцевого Ісуса»

. / Фото: David Elkington

Фізики Роджер Уебб і Кріс Джейнес з британського університету Суррея провели хімічний аналіз металу, з якого була зроблена 2000-річна книга з портретом Ісуса Христа, повідомляє Lenta.ru.

Ця книга виконана з листів свинцю, скріплених дротом. Вона була знайдена в 2008 році бедуїном. У ній говориться, що вчення Христа було зовсім не новою релігією, а відродженням стародавньої іудейської релігійної традиції. Там же описується явлення Бога людям під час молитви Ісуса Христа в храмі Соломона, а також згадуються апостоли Яків, Петро та Іоан.

Довгий час вченим не вдавалося встановити справжність артефакту, і він вважався підробкою. Тепер експерти встановили, що склад сплаву на основі свинцю виявився ідентичний складу давньоримської свинцевої пластини.

Корозія вказує на те, що книга була створена близько двох тисяч років тому. Крім того, ізотопний аналіз виключає те, що її могли виготовити в XX-XXI століттях.

