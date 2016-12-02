В Антарктиді знайшли жука віком 14 мільйонів років

У журналі ZooKeys повідомляється, що комах знайшли біля льодовика Бірдмора, який знаходиться на відстані півтисячі кілометрів від Південного полюса, повідомляє видання Planet_Today.ru.

Група дослідників звертає увагу на те, що найближчі родичі знайденого комахи досі проживають на території Антарктиди.

Також у науковій статті пишеться про те, що генотип цієї істоти дуже відрізняється від набору генів тих комах, які живуть на теплих територіях. Така ситуація пояснюється тим, що древня комаха пережила безліч кліматичних змін і змін харчування. За словами авторів роботи, це дослідження допоможе в подальшому вивчить інших дрібних істот в міоцені.

Відомо, що знайдені зразки комах існували в період мезозою і палеозою. На жаль, збереження знахідок залишає бажати кращого і витягти що-небудь корисне з їхніх організмів не вдалося.

Учені стверджують, що на «холодному» континенті проживає вид безкрилих комарів Belgica antarctica.