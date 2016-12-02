Учені: Галюциногенні гриби допомагають побороти депресію в онкохворих

Наукові співробітники Нью-Йоркського університету спільно з колегами з медичної школи Університету Джона Хопкінса виявили несподівану властивість галюциногенних грибів, повідомляє Informing.

Виявляється, з галюциногенних грибів виділяється псилоцибін, який можна використовувати для боротьби з депресією у пацієнтів з онкологією.

Під час досліджень одній групі хворих на рак вводили псилоцибін по 0,3 мг на 1 кг маси тіла, а іншій — нікотинову кислоту.

Як виявилося, учасники з першої групи змогли повністю позбутися від суїцидальних думок.

Зараз фахівці проводять додаткові дослідження псилоцибину, щоб визначити його вплив на людський організм.