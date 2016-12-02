Італійські науковці розробляють роботів-рятувальників нового покоління

Італія поступово оговтується після серії землетрусів у той час, як вчені з Технологічного інституту Генуї працюють над новим поколінням роботів, які зможуть надавати технічну підтримку рятувальникам у майбутньому.

Робот на чотирьох кінцівках – необхідність для того, щоб врятувати якомога більше життів у майбутньому. Він може бігати, ходити по камінню, по сходах і навіть триматися вертикально, якщо буде така необхідність.

“Ми сподіваємося, що наступні моделі цього робота зможуть працювати разом з рятувальниками, це десь через 5 років. На роботі будуть різного виду сенсори і датчики, камери, він зможе вимірювати рівень забруднення, реагувати на газ, а також надсилати інформацію рятувальникам про ситуацію на місці, щоб вони могли краще підготуватися до своєї роботи”, – розповідає Клаудіо Семіні, менеджер проекту Клаудіо Семіні.

Якщо рятувальники не зможуть дістатися до людей, які потребують допомогу, то дуже ймовірно, що це зможе зробити робот. Дослідники говорять, що розробляли робота, орієнтуючись на коней та собак.

“Цей тип робота дуже універсальний, він гарно працюватиме у випадку завалів. Він може спиратися на чотири кінцівки, а це йому дає більше можливості пересуватися у важкодоступні місця”, – розповідає журналісту Євроньюс Лука Чарлейо, працівник рятувальної служби.

Однак вчені хочуть ще удосконалити робота перед тим, як додати його до команди рятувальників.

“Дуже важливо відпрацювати рух і автономію роботи, якщо ми хочемо його використовувати у надзвичайних ситуаціях”, – твердить Лука Чарлейо.

Планується, що робот пройде тестування з рятувальниками та пожежниками, а потім дослідники модифікують його згідно з відгуками фахівців. Подібні роботи зараз також розробляються у США та Японії.