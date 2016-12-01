Учені: Негативні емоції допомагають студентам у навчанні

Для деяких людей початок грудня знаменує собою початок чудової пори року. Але для більшості студентів вищих навчальних закладів цей час асоціюється зі стресом від складання іспитів, повідомляє видання Planet-Today.ru.

Нове дослідження від Concordia University в Монреалі показує, що іноді напад поганих почуттів може реально поліпшити успішність студентів.

Дослідження, опубліковане професором психології Ерін Баркер в Developmental Psychology, показує, що студенти, які в основному були щасливі протягом чотирьох років навчання в університеті, але які також відчували випадкові негативні емоції, отримували на іспитах найвищі бали. Дослідження також підтвердило, що ті студенти, які відчували високі рівні негативних емоцій протягом усього навчання, здавали іспити гірше за всіх.

«Студенти часто говорять, що вони перевантажені і мають високі рівні тривожності і депресивних симптомів, — каже Баркер. — Це дослідження показує, що нам потрібно навчити їх стратегії, як управляти негативними емоціями і стресом у продуктивному ключі, а також того, як підтримувати позитивні емоційні переживання».

Для дослідження Баркер та її співавтори працювали зі 187 студентами першого курсу в одному великому університеті. Дослідники відстежували студентів протягом усіх чотирьох років навчання, маючи їхні повні анкети про недавні емоційні переживання за кожен рік, починаючи з першого.

Результати показують, що як негативні, так і позитивні емоції відіграють важливу роль у наших успіхах.

«Ми часто думаємо, що негативні емоції позначаються на нас погано, в— каже Беркер. — Але якщо ви є щасливою людиною, то негативні емоції можуть стати вашою мотивацією. Вони можуть сигналізувати вам, що є проблема, з якою ви повинні зіткнутися. Щасливі люди, як правило, мають всі ресурси і підтримку, на яку вони спираються, щоб вирішити проблеми».