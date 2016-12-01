Представлена модель двомісного літака для подорожей у космос

Ця конструкція апарата надасть можливість людям піднятися на висоту понад 75 тисяч футів (22900 метрів) і перебувати на цій висоті протягом доби, повідомляє VistaNews.

Ця модель літака буде підзаряджатися енергією за допомогою сонячних батарей, розташованих в крилах і задній частині літака. Загальна площа, яку займають сонячні батареї, становитиме понад двадцять квадратних метрів.

У літаку буде встановлений двигун потужністю 32кВт. Довжина апарата складе величину понад вісім метрів.

Люди, що знаходяться в літаку, будуть піддаватися перепадам атмосферного тиску і температур. Тому для польотів будуть застосовуватися спеціальні захисні скафандри.

На сьогодні ведуться тільки розробки, реально побачити модель можна буде не раніше 2018 року.