Представлена модель двомісного літака для подорожей у космос

Представлена модель двомісного літака для подорожей у космос

Фахівці компанії SolarStratos представили двомісний літак для подорожей у космос.

Джерело: Відомості

Ця конструкція апарата надасть можливість людям піднятися на висоту понад 75 тисяч футів (22900 метрів) і перебувати на цій висоті протягом доби, повідомляє VistaNews.  

Ця модель літака буде підзаряджатися енергією за допомогою сонячних батарей, розташованих в крилах і задній частині літака. Загальна площа, яку займають сонячні батареї, становитиме понад двадцять квадратних метрів. 

У літаку буде встановлений двигун потужністю 32кВт. Довжина апарата складе величину понад вісім метрів. 

Люди, що знаходяться в літаку, будуть піддаватися перепадам атмосферного тиску і температур. Тому для польотів будуть застосовуватися спеціальні захисні скафандри. 

На сьогодні ведуться тільки розробки, реально побачити модель можна буде не раніше 2018 року.

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