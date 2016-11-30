Учені виявили незвичайну особливість мозку музикантів

Науковці з Японії в ході експерименту виявили, що в музикантів особлива будова півкуль мозку. У них виявлені задіяні ділянки мозку, якими звичайні люди не користуються, повідомляє VistaNews.

У рамках засідання Американського акустичного співтовариства і 5-го Акустичної громади Японії наукові дослідники висловили свою точку зору щодо особливостей будови мозку музикантів. Учений Еріко Айба заявляє, що, граючи на піаніно, музикант одразу стежить за рухом ніг і пальців рук, при цьому читає ноти і сприймає на слух мелодію, яку виконує.

Еріко Айба сама стала одним із піддослідних. Вона почала вчитися грати на фортепіано, коли їй було п'ять років, і швидко зрозуміла, що музиканти можуть бути умовно розділені на дві групи: тих, що грають, читаючи ноти зором, і тих, хто грає на слух. Одна з розгадок цього феномену полягає в тому, що піаністи, які добре грають на слух, мають чудову пам'ять. Так, 2 сторінки нот вони можуть вивчити протягом 20 хвилин.

Вчені також виявили, що кожен музикант має свою власну «стратегію», навіть якщо здається, що всі грають на піаніно одним і тим же чином. Ці стратегії не зовсім різні, більшість музикантів мають дещо спільне.

Є скептики, які вважають, що відкрите вченими явище — не особливість будови мозку, а всього лише індивідуальна здатність людини виконувати відразу кілька завдань.

З іншого боку професійні здібності творчих людей мають певний стандарт в обробці і творенні музики, що дозволяє робити висновок про їхню феноменальності. Обробка модальної інформації є складним механізмом, сприйняття звукової та візуальної інформації іноді є складним навіть комп'ютера, стверджують японські дослідники.

Результати дослідження можуть стати корисними не тільки в області музики, а й у вивченні мов, механізмів виробництва, а також для отримання досвіду в тій чи іншій галузі.