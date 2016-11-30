Екзоскелет, створений киянином, виграв нагороду міжнародного конкурсу Silicon Valley Robotics

Трохи більше двох років тому в США вийшла споживча версія екзоскелету ReWalk, який дозволяє частково паралізованим людям знову самостійно ходити, повідомляє Quibbll.

Доступний екзоскелет і в Європі, але, на жаль, мало хто може дозволити собі цю високотехнологічну розробку. Новітня шоста версія системи в США коштує близько $ 80 тис.

Але вже дуже скоро в людей, які потребують подібної системи, може з'явиться більш доступна альтернатива — система під назвою UniExo, створена 22-річним киянином Антоном Головаченком. Очікується, що споживча версія UniExo буде коштувати в рази дешевше ReWalk.

Роботи над проектом UniExo ведуться останні два роки, і за цей час розробка вже отримала більше десятка українських і світових нагород. Новиною про нову важливу нагороду-досягнення, яка може прискорити вихід UniExo на ринок, Антон днями поділився на своїй офіційній сторінці в Facebook. Йдеться про перемогу в престижному міжнародному конкурсі Silicon Valley Robotics.

«Сьогодні хороші новини, з величезним відривом, просто величезним, напевно, найбільшим за всю історію конкурсу, екзоскелет UniExo виграв нагороду Robohub Reader's Pick», — пише Антон Головаченко.

За словами Головаченка, цю нагороду проект виграв, проте конкурс на цьому не закінчується, окремо від загального голосування робить свою оцінку журі, яке присуджує додаткові нагороди і призи.

Silicon Valley Robotics надає членство і допомогу для всіх учасників. Організатори дають інформацію інвесторам в Кремнієвій долині, доступ до мережі подій і хостинг в New Robot Launchpad Accelerator Space. За підсумками конкурсу назвуть «найбільш перспективні нагороди для стартапів» від кластерів робототехніки і підприємницьких організацій з країн Близького Сходу, Північної Африки, Австралії і Нової Зеландії.

Щотижня на сайті Robohub з'являється десять нових проектів, за які голосують читачі. У середу підраховують результати з кожного десятка, а в кінці листопада оголосять загального переможця.

Екзоскелет UniExo дуже простий у використанні. Як повідомляється, приступити до його використання можна буквально за п'ять хвилин. Система і супутнє ПО автоматично адаптуються під потреби кожної людини, забезпечуючи можливість пересування. Управляється екзоскелет UniExo за допомогою спеціального нейрошолома або нейробраслетів.

«Вартість виробництва однієї частини екзоскелета — в діапазоні від $ 4 тис. До $ 15 тис, включаючи компоненти з пластику та металу, серводвігуни, стабілізатори, програмний блок і сенсори. У світі подібних рішень — це недорого. А завдяки 3D-друку можна домогтися зменшення вартості виробництва», — пише співзасновник Creative Quarter Ілля Кенігштейн.

У травні Антон їздив у Гонконг, де за допомогою 3D-друку були створені передпромислові зразки. До цього команда активно тестувала екзоскелет в тісній співпраці з лікарями. Наступний крок — створення промислових прототипів, які можна буде використовувати для перших пацієнтів.