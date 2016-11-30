Знайдено бактерію віком понад 2,5 мільярда років

На думку більшості дослідників, перша половина періоду існування Землі (вік якої становить 4,5 млрд років) стала головним періодом розвитку й еволюції первинних бактерій, повідомляє видання Planeta-Today.ru. Незважаючи на те, що знайти такі стародавні організми вкрай складно, учені продовжують робити дивовижні відкриття, які дозволяють поглянути на процес еволюції з нового боку.

Так, нещодавно на території Південної Африки було виявлено зразки древніх бактерій, які жили в ті часи, коли рівень кисню в атмосфері був значно нижчим нинішній, він становив всього лише близько тисячної відсотка сьогоднішніх показників.

Знахідкою виявилася сіркоокислювальна бактерія, вік якої становить 2,52 млрд років. Учені описали її як велику сферичну форму з гладкими стінками. Стародавня знахідка віддалено нагадує одноклітинні мікроорганізми, які зараз можна знайти на дні океану, де концентрація кисню падає майже до нуля.

Вчені знайшли бактерії в двох різних місцях в Північно-Капській провінції — найбільшої провінції ПАР, зазначає «Обозреватель».

«Нам вперше вдалося знайти таку древню сірчану бактерію, — розповів автор дослідження Ендрю Чая. — Це відкриття допомагає нам виявити різноманітність життя і екосистем, що існували перед Великої Кисневою Катастрофою, яка сталася 2,3 мільярда років тому і привела до глобальної зміни складу атмосфери».

«Вже давно точаться суперечки про те, коли ж виникли сіроокіслюючі бактерії, і як їхнє виникнення вписується в еволюції земного життя. Знайдені скам'янілості говорять про те, що бактерії, які окислюють сірку, існували 2,52 мільярда років тому і відігравали важливу роль», — підсумував учений.