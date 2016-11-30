Samsung напевно таки розділиться на дві окремі компанії – холдингову та операційну

Рада директорів технологічного гіганта Samsung Electronics підтвердила“дорожню карту”, яка передбачає можливість нової структури корейського виробника. Фактично йдеться про розділ бізнесу на дві окремі компанії – холдингову та операційну. Samsung також пропонують виплатити близько 26 млрд доларів дивідендів акціонерам та розмістити акції на американській біржі Nasdaq.

“Рух Samsung в бік компанії з холдинговою структурою – ідея, про яку інвестори вже давно говорили, тому сюрпризом це не стало. Такі плани компанії вже були оцінені ринком – акції зарухалися, але закрилися на тому ж рівні,” – говорить аналітик Кім Янґ-Вон.

Роздроблення технологічного гіганта перш за все вигідно сім‘ї засновника Samsung Лі Бен-Чхоль, яка зможе зміцнити свій контроль над компанією. Інвестори також впевнені, що це зможе підвищити вартість акцій корейського виробника, які через складну структуру недооцінені на 70%. Ініціатором поділу Samsung Electronics в жовтні став хедж-фонд Elliott Management, який володіє лише 0,6% акцій, але має підтримку декількох великих міжнародних інвесторів. До глобальних змін компанію підштовхнув провал нового “легкозаймистого” Galaxy Note 7, що коштувало виробнику 6 мільярдів доларів збитків, та зміна політичного курсу корейського керівництва, повідомиляє Євроньюс.