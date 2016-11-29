У Китаї виявлено будинок віком 6000 років

Здійснюючи розкопки в районі населеного пункту Таоюань, що розташований в районі Ліньфень (Китайська Народна Республіка), співробітники Інституту археології провінції Шаньсі знайшли залишки однієї з найдавніших будівель на планеті — фундаменту виявленого будинку приблизно шість тисяч років, повідомляє видання Planeta-Today.ru.

Будинок, який існував у Таоюань шість тисяч років тому, був, при цьому, вкрай незвичайним — по-перше, будова п'ятикутна, що вже саме по собі — рідкість, а по-друге, його площа в дев'яносто квадратних метрів — вражаюча, як для того часу.

Всередині будинку розташовувалося вогнище, який використовувався, мабуть, як джерело тепла і інструменту для приготування їжі.

«Особливості будівлі дозволяють припустити, що всередині нього жив лідер місцевої громади. Або це могло бути якесь адміністративне приміщення, яке використовується для зборів. Може бути, мова йде про об'єкт для проведення урочистостей», — цитує інформаційне агентство «Сіньхуа» главу археологічної експедиції Сюе Сіньмінь.

Зараз вчені продовжують розкопки неолітичних руїн в районі Ліньфень — тут, як вони впевнені, може таїтися ще чимало цікавого.