Учені: Виявлено «головний» ген-винуватець алкоголізму

Учені з Університету Техасу (Даллас, США) з’ясували, що ген, пов’язаний із вживанням солодкої їжі, також є «головним» винуватцем алкоголізму. Про експериментальні дослідження з цієї теми вони опублікували статтю в журналі PNAS, інформує VistaNews.

В організмі людини є гормон під назвою FGF 21, який впливає на роботу центрів мозку, що відповідають за тягу до солодких продуктів. Учені припустили, що він на генетичному рівні може бути пов'язаний з «апетитом» до алкогольних напоїв, а тому і винуватцем такої згубної звички, як алкоголізм.

Під час експериментів на лабораторних мишах науковці знайшли зв’язок між цим гормоном і алкоголізмом. Синтез цього гормону безпосередньо обумовлений наявністю гена KLB в ДНК людини.

Учені проаналізували дрібні мутації цього гена в генній структурі сотні тисяч людей і зіставили їхню схильність до вживання алкоголю. Виявилося, що зв’язок між цими сполуками дійсно є.

У лабораторії дослідники ввели ці мутації гризунам і простежили за ними. У них з’явилася більша тяга до спиртних напоїв, ніж у їхніх «здорових» родичів. Миші охоче вживали етил і алкогольні напої.

В іншому їхній стан майже не відрізнялося від інших мишей. У них тільки змінювалася кількість рецепторів гормону KLB, які змушують пити більше.

Учені продовжать дослідження, щоб знайти новий спосіб лікування алкогольної залежності.