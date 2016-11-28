Учені розповіли, чому людям складно дивитися один одному в очі

Дослідники з Японії виявили деякі цікаві нейробіологічні процеси, які супроводжують погляд, спрямований на очі іншої людини, повідомляє видання Planet Today.

Уся справа у специфічних для людського мозку механізмах, що відповідають за обробку зорової інформації.

Коли люди дивляться співрозмовникові в очі, то їхній мозок активізує системи, що відповідають за розпізнавання самих незначних емоцій — а це, як вдалося з'ясувати співробітникам Кіотського Університету, вимагає значного ресурсу інтелектуальної потужності головного мозку. Що при, наприклад, активній дискусії, порушує розмову.

Тобто, люди, які концентруються на погляді співрозмовника, починають відчувати проблеми з підбором, наприклад, необхідних слів, всіляко відволікатися від розмови і взагалі втрачати її «нитку».

Подібні проблеми, як показала серія експериментальних досліджень, характерні для всіх людей, однак у деяких вони виражені особливо яскраво. Саме таким людям доводиться особливо складно при здійсненні зорового контакту зі співрозмовником.