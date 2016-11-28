Учені: Чингісхан міг бути нащадком європейців

Учені з Кореї і Монголії провели ДНК-аналіз скелетів, які були виявлені археологічної групою Національного університету Монголії, і встановили, що Чингісхан міг бути нащадком європейців, повідомляє VistaNews.

Подробиці дослідження можна вивчити на сторінках профільного видання PLoS ONE.

У 2004 році група вчених під час розкопок Таван Толгой в Монголії виявила останки семи людей в п'яти могилах. 4 з них були чоловіками, а 3 — жінками. Експерти з Азії вважають, що одна з жінок, вік на момент смерті якої становив 40-50 років, була матір'ю трьом чоловікам, яким на момент загибелі не було і 30 років. Усі знайдені зразки піддалися ретельному вивченню і тільки п'ять останків змогли ідентифікувати до гаплогрупи. Учені звертають увагу, що успадковані з Y-хромосомою гаплогрупи R1b-M343, які стали відомі після експертизи, належали європейцям, в той час як X-хромосомні були азіатськими.

При поверхневому аналізі історики і археологи встановили, що всі поховані в Таван Толгой були родичами клану Борджигинів, членом якого і був Чингісхан. На належність до відомого роду вказували золоті прикраси з символами клану, знайдені в гробах померлих.

За сукупністю наявних у розпорядженні даних вчені і зробили висновок, що скелети належали родичам відомого монгольського полководця. Експерти відзначають, що спроможність версії про європейське походження Чингісхана знаходиться під сумнівом через відсутність достовірних історичних доказів. Сюди ж вчені відносять і той факт, то носіїв гаплотипу R1b-M343 в Азії мало, а Чингісхан обзавівся великою кількістю своїх спадкоємців.