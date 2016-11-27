Вчені використовуватимуть червяків для пошуку нафтових родовищ

Співробітники Далекосхідного федерального університету (Росія) вирішили залучити до пошуків нових нафтових родовищ морських черв'яків. Погонофори є індикаторами підводних родовищ і газу. Про це йдеться на сайті ДВФУ, пише РЕН.ТВ.

Відзначається, що мілководні види погонофор зустрічаються там, де розвідані або вже видобувають нафту і газ. Зокрема, в Північному і Баренцовому морях, а також на шельфі Сахаліну. На Далекому Сході такі істоти водяться в Беринговому і Охотському морях.