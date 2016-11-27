Учені: На пристрасть до релігії можуть впливати бактерії

Релігії могли зародитися в нашій цивілізації завдяки існуванню особливої ​​популяції бактерій в нашій мікрофлорі, які "перепрограмовують" мозок на віру в надприродні сутності, пише журнал Biology Direct.

В останні роки біологи відкрили безліч прикладів того, що паразити не тільки використовують організм-господаря для зростання, але і безпосередньо керують його поведінкою. Наприклад, бактерія вольбахія змушує комах активно розмножуватися і тим самим поширювати себе, а личинки мушок-горбаток змушують бджіл втікати з вулика і вести себе як "зомбі".

Гриби з роду Ophiocordyceps навчилися безпосередньо управляти поведінкою мурахів, змушуючи їх вмирати в чітко певній точці над мурашником для того, щоб заразити якомога більше нових жертв.

Найпоширеніший паразит домашніх кішок, одноклітинна істота токсоплазма, йде ще далі. Вона здатна змінювати поведінку зараженого нею ссавця, викликаючи незворотні зміни в роботі мозку, які роблять мишей "безстрашними" при вигляді і запаху кішок, а людей - схильними до суїциду і нераціональних вчинків.

Олександр і Юрій Панчини, біологи з Московського державного університету, і їх колега Олександр Тузіков припускають, що частина або навіть всі релігії, що існують сьогодні в світі, можуть бути "продуктом" діяльності мікробів зі схожими властивостями, які живуть в нашому кишечнику або в інших куточках тіла.

На користь їх наявності говорить відразу кілька факторів. По-перше, немає сумнівів у тому, що мікрофлора кишечника управляє нашим апетитом, схильністю до ожиріння і навіть харчовими уподобаннями, впливаючи на нервові клітини кишечника і мозку, і вміє виробляти сигнальні молекули мозку і різні білки, здатні впливати на настрій і поведінку.

По-друге, сучасні історики і еволюціоністи сьогодні вважають, що релігії і інші форми вірувань поширювалися в минулому і сьогодні приблизно так само, як і епідемії різних мікробів і вірусів, хоча і в культурному просторі, використовуючи "заразні" ідеї-меми в термінології Річарда Доукінза.

Як вважають російські біологи, немає підстав вважати, що цей процес не може відбуватися і в біологічному просторі за допомогою своєрідних "біомемів", в ролі яких можуть виступати бактерії, подібно медіхлоріанам в знаменитих "Зоряних війнах", що дають чудові сили джедаям і ситхам.

На користь цього, на їхню думку, говорить те, що всі великі релігії включають в себе громадські ритуали, що сприяють поширенню хвороб - наприклад, обрізання в іудаїзмі, євхарістію в християнстві, хадж в ісламі і катання по землі і купання в Гангу в індуїзмі.

З цих же самих причин, на думку Панчина і Тузікова, представники багатьох гілок релігії можуть негативно ставитися до контрацепції, захищеному сексу, щеплень і інших елементів гігієни, які захищають нас від вірусів і мікробів.

Де можуть ховатися ці релігійні "медіхлоріани"? Як вважають автори статті, вони можуть перебувати як в кишечнику, так і в самому мозку людини, подібно до токсоплазми, здатної проникати через бар'єр між кровоносною системою і мозком.

Як їх можна знайти? На поточний момент, як визнають російські біологи, перевірка цієї гіпотези утруднена, так як наша мікрофлора містить в собі величезну кількість бактерій і вірусів, чиє загальне число в 10 разів перевищує число клітин в нашому організмі, а число їх видів перевищує кілька сотень тисяч.

Сьогодні біологи вивчають їх у дуже схематичному вигляді, проте в найближчому майбутньому, як відзначають Панчин і Тузіков, будуть створені нові технології секвенування, які допоможуть розкрити роль кожного мікроба в нашому тілі і зрозуміти, чи є серед них подібні "рознощики" релігії. Крім того, якщо ця гіпотеза справедлива, то вживання антибіотиків повинно приводити до зниження релігійності, що можна в принципі перевірити вже зараз.