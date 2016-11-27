Стало зрозуміло, чому алкоголізм рідко призводить до ожиріння

Експерименти на пацюках-алкоголіках показали, що їх мозок вважає спирт повноцінною "їжею" і зменшує споживання інших видів їжі, що може пояснювати, чому алкоголізм рідко призводить до ожиріння, незважаючи на високу калорійність етанолу, йдеться в статті, опублікованій в журналі Pharmacology, Biochemistry and Behavior.

"Мене цікавило те, чи впливає прийом алкоголю на загальне число калорій, які споживає людина або тварина, і те, чи приводить його прийом до зміни маси тіла. І, як виявилося, цього не відбувається - принаймні, серед добровільно питущих пацюків" , - заявила Ну-Чу Лян (Nu-Chu Liang) з університету Іллінойсу в Урбані (США).

Всі люди, знайомі з пияцтвом або з сильно питущими людьми, часто помічають, що захоплення високоградусною випивкою веде до майже повної відмови від вживання їжі або ж не змушує їх товстіти, незважаючи на високу калорійність спиртних напоїв. Великим винятком тут є пиво, любителі якого швидко відрощують "пивні животики" і товстіють в інших місцях.

Лян і її колеги знайшли можливе пояснення першому феномену, спостерігаючи за поведінкою трьох дюжин пацюків, яким вони надали простий вибір - пити звичайну воду або своєрідну "горілку", 20% або 30% розчин спирту і розсолу, доступ до якої вчені не обмежували.

Через деякий час більшість тварин пристрастились до алкоголю і стали пити виключно його, а не воду. Вживання горілки", що цікаво, ніяк не позначалося на енергетичному бюджеті тіла гризунів - в середньому, вони вживали стільки ж калорій, що і раніше, до того, як вони стали алкоголіками. Завдяки цьому їх маса фактично ніяк не змінювалася.

Це відбувалося з тієї причини, що кількість їжі, яку вони зїдали, зменшувалася паралельно зі зростаючими обсягами "горілки", яку вони пили щодня. Подібний результат, як вважають вчені, говорить про те, що мозок і центри насичення і голоду в ньому вважають етиловий спирт і всі форми алкоголю "повноцінною" їжею, альтернативною іншим видам їжі, а не чимось абсолютно чужим і незнайомим.

Подібні результати експерименту можуть не тільки пояснювати те, чому тривалі пиятики не змушують людей товстіти, але й говорити про причини того, чому наші предки приблизно 10 мільйонів років тому придбали здатність пити велику кількість алкоголю, що недоступно більшості мавп.

Те, чому подібний ефект не працює для пива, вчені поки не знають, проте вони вважають, що це пов'язано з тим, в яких ситуаціях зазвичай його п'ють - при спілкуванні з друзями і в комбінації з великою кількістю закуски. Крім того, даний ефект працює тільки при досягненні певної частки спирту в крові, дістатися до якої досить складно, вживаючи легкі спиртні напої.

Найближчим часом вони спробують перевірити цю гіпотезу на тих же пацюках, спостерігаючи за тим, як багато вони п'ють у великих групах з собі подібними і коли перебувають наодинці.