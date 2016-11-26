Вчені NASA зафіксували на Венері обєкти розташування інопланетних колоній

Співробітники NASA опублікували інформацію про те, що зонд "Магеллан" зробив знімки, які доводять, що на Венері колись розташовувалися інопланетні колонії.

У кадрі відображені кілька будівель величезного розміру, що представляють собою колонію з 10 будинків. За словами експертів, об'єкти явно штучного походження і могли бути поселеннями інопланетних істот.

У свою чергу, уфологи заявили, що в NASA давно знають про існування будинків на Венері, але до сих пір тримали цю інформацію в секреті. За словами вчених, такі колонії перебувають в різних частинах Венери, причому всі вони однакові з вигляду і розміру.