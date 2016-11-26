Древні єгиптяни були дуже освіченими в питаннях гігієни

Наприклад, саме єгиптянин на ім'я Хеси-Ре вважається першим професійним стоматологом за всю історію людства. Жив лікар близько 1600 року до н.е., тоді і склав перші інструкції з лікування ран у ротовій порожнині. Всі рекомендації Хеси-Ре були ретельно занесені на папірус. Пацієнтам, у яких з рота «пахло так погано, як пахви нижчого класу», давньоєгипетський стоматолог рекомендував використовувати відвар з меду з травами і спеціями.

Шкідники і тілесні паразити були справжньою напастю для людства ще багато століть після занепаду цивілізації Стародавнього Єгипту. Єгиптяни намагалися позбутися вошей досить простим способом. Вони просто голили голови, причому це робили й дорослі обох статей, і маленькі діти. Стародавній народ також придумав своєрідні рекомендації з соди і солі, які були покликані позбавити будинок від комах.

Цілком сучасний обряд обрізання, який зараз вважається звичайнісінькою гігієнічної процедурою, стародавні єгиптяни практикували не з релігійних, а з лікарських цілей ще в 4000 році до н.е. Юнаки зазнавали цієї процедури у віці 15 років. Є міф про те, що в Стародавньому Єгипті обрізання робили тільки рабам, але це тільки міф. Рабам звичайно не обрізали крайню плоть, їх повністю оскопляли. Але цей жорстокий ритуал проіснував порівняно недовго, так як смертність була дуже високою.

Сучасні косметологи відносять створення першого дезодоранту саме до часів Стародавнього Єгипту. Єгиптяни придумали суміші з ароматних спецій, кориці і цитрусових, які поміщали в мішечки під пахвами. Так стародавні люди хотіли позбутися неприємного запаху, будучи дуже охайним і вимогливим до гігієни народом.